Полиция накрыла нарколабораторию на территории «Красного треугольника»

Подпольная нарколаборатория работала на территории заброшенного завода «Красный треугольник», полиция нашла причастных.

Как сообщает «Мойка78», наркотики производились в одном из цехов корпуса №10 в «Красном треугольнике». В помещении обнаружили четыре поддона с веществами, необходимую для изготовления наркотиков посуду, металлические мешалки, вакуумный насос, противогазы и электронные весы.

Полиция выяснила, что нарколаборатория была создана еще в октябре 2020 года. За организацию «производства» задержали 44-летнего мужчину. У него также был 29-летний помощник, он также задержан. Они продавали наркотики в даркнете через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело.

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