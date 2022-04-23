Длинная очередь за корюшкой собрала пробку на Октябрьской набережной

Очередь собралась не только на проезжей части, но и на тротуаре. Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Очередь собралась не только на проезжей части, но и на тротуаре. Фото: кадр из видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы в субботу днем выстроились в огромную очередь перед точкой по продаже корюшки на Октябрьской набережной.

О собравшейся пробке из желающих купить свежую рыбку сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по опубликованному очевидцем ролику, горожане приехали к точке по продаже корюшки на автомобилях. Они заняли всю правую полосу движения. Очередь собралась не только на проезжей части, но и на тротуаре.

Подписчики написали в комментариях, что водители начали парковаться на Октябрьской уже в два ряда, а пешеходы начали перебегать дорогу в неположенном месте.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за очереди собралась пробка от улицы Крыленко до улицы Дыбенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на корюшку в Петербурге и Ленобласти снизятся к майским праздникам.