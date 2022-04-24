Еще шаг — и был бы труп: в Мурино мужчине сломала нос упавшая с шестого этажа доска

В Мурино мужчина получил открытый перелом носа из-за «прилетевшего» сверху куска ламината. Об этом пострадавший рассказал в группе «Девяткино online» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, происшествие случилось в четверг около 21:20 у дома № 11/5 на Воронцовском бульваре.

В случившемся сразу призналась девятилетняя девочка. Она выбежала из парадной и сказала, что случайно споткнулась о доску на балконе, в итоге та упала с шестого этажа.

«Проведите со своими детьми беседы по таким вопросам. Беготня по балконам толпами на районе — обычное дело», — написал пострадавший и добавил, что еще шаг — и был бы труп.

Напомним, ранее в Мурино при разборке пристройки нашли человеческие останки. Выяснилось, что останки принадлежат мужчине, ранее проживавшему в этом доме.