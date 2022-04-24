Еще шаг — и был бы труп: в Мурино мужчине сломала нос упавшая с шестого этажа доска

Еще шаг — и был бы труп: в Мурино мужчине сломала нос упавшая с шестого этажа доска
Доска прилетела с шестого этажа. Фото: "Яндекс карты"

В Мурино мужчина получил открытый перелом носа из-за «прилетевшего» сверху куска ламината. Об этом пострадавший рассказал в группе «Девяткино online» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, происшествие случилось в четверг около 21:20 у дома № 11/5 на Воронцовском бульваре.

В случившемся сразу призналась девятилетняя девочка. Она выбежала из парадной и сказала, что случайно споткнулась о доску на балконе, в итоге та упала с шестого этажа.

«Проведите со своими детьми беседы по таким вопросам. Беготня по балконам толпами на районе — обычное дело», — написал пострадавший и добавил, что еще шаг — и был бы труп.

Напомним, ранее в Мурино при разборке пристройки нашли человеческие останки. Выяснилось, что останки принадлежат мужчине, ранее проживавшему в этом доме.

балкон доска мурино


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, кто получит выплаты ко Дню Победы
Четверть россиян думают начать покупать подержанные товары
Во Франции начался второй тур выборов президента
Еще шаг — и был бы труп: в Мурино мужчине сломала нос упавшая с шестого ...
В Пасху в Петербурге похолодает до плюс 12
Льготную ипотеку для ИТ-специалистов дадут только на новостройки
ПФР выплатит россиянам по 10 тысяч
В России могут закрыть тысячи салонов сотовой связи