Водители погибли, пассажирка в больнице: смертельное ДТП произошло на дороге Петербург — Кировск

Водители погибли, пассажирка в больнице: смертельное ДТП произошло на дороге Петербург &#8212; Кировск
Оба водителя погибли. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 43-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Кировск». Происшествие случилось 23 апреля в десятом часу вечера. Мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, при выполнении обгона выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi L 200.

В результате оба водителя погибли, а пассажирка Volkswagen 1986 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу Шлиссельбурга.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 21 апреля произошло смертельное ДТП на трассе «Скандинавия» с двумя грузовиками. Полиция считает, что причиной стало несоблюдение дистанции. Погиб один человек.

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