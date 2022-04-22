Погибший на «Скандинавии» водитель фуры не соблюдал дистанцию

Погибший на &#171;Скандинавии&#187; водитель фуры не соблюдал дистанцию
Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Накануне на трассе «Скандинавия» произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками. Полиция считает, что причиной стало несоблюдение дистанции.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 19:45 на автодороге «Скандинавия». Водитель большегруза «Вольво» с прицепом забыл про безопасную дистанцию и врезался в попутный «Камаз» с краном. После столкновения оба грузовика опрокинулись.

Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал 33-летний водитель «Вольво», проживающий в Псковской области. А 58-летнего водителя «Камаза» госпитализировали с травмами средней тяжести в больницу в поселке Первомайское.

Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Полиция выяснила, что в последние два года погибший водитель девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два человека погибли в квартирном пожаре на севере Петербурга.

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