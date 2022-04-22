Два человека погибли в квартирном пожаре на севере Петербурга

Из загоревшейся квартиры в Выборгском районе Петербурга вынесли тела двух человек.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, квартирный пожар произошел на Северном проспекте, дом 24, корпус 1. Жильцы вызвали экстренные службы сегодня в 4:21. Возгорание началось в трехкомнатной квартире по неизвестной причине.

Пожар был небольшим по площади — всего 2 квадратных метра. К месту ЧП на тушение огня были направлены 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

С пожаром справились почти за час. В результате произошедшего погибли два человека: мужчина и женщина.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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