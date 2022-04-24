В Москве зарезали 23-летнего хоккеиста Романа Дидура

В Москве зарезали 23-летнего хоккеиста Романа Дидура
Задержанного передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Фото: pixabay

Московский хоккеист Роман Дидур погиб ночью 24 апреля в Москве. Как передает РИА Новости, Роман отмечал день рождения и собирался зайти с друзьями в кафе. У кафе он поссорился с 37-летним предпринимателем, который ударил его ножом в грудь. Молодой человек умер от потери крови до приезда медиков.

Подозреваемого задержали.

Роман Дидур играл в команде «РГУНГ Москва», которая выступает в московской студенческой хоккейной лиге. Хоккеист успел сыграть 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне.

Напомним, ранее школьники распылили газовый баллончик в мужчин с ножом на станции метро «Василеостровская». Во время опроса подростки рассказали, что заметили в руках у одного из незнакомцев нож и решили распылить газовый баллончик.

гибель москва хоккеист


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Параллельный импорт вернет в Россию 200 санкционных брендов
В России могут наладить производство каменной туалетной бумаги
В Москве зарезали 23-летнего хоккеиста Романа Дидура
FT: Shell приступила к процессу «кошмарного» выхода из проекта в ...
Петербург опять лидирует по заболевшим ковидом
Жительница Купчино загорелась от свечи
Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге
США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне