Скульптуры Екатерининского и Александровского парков освобождают от зимних коробов

Скульптуры Екатерининского и Александровского парков начали освобождать от специальных коробов, которые помогали им пережить зиму.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», к маю короба снимут с 74 скульптур. В этом году «раздевание» проводят позже из-за ночных заморозков.
Уникальную коллекцию в Екатерининском парке заказал император Николай I. Мраморные скульптуры помимо коробов еще и укутывают в холщовую ткань.
По словам хранителей, в этом году все статуи пережили зиму без потерь и повреждений.
После демонтажа коробов скульптуры помоют специальным бесщелочным раствором.
Короб постепенно убирают и с главного фонтана – большой вазы. Его запустят на майские праздники.