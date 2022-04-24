Скульптуры Екатерининского и Александровского парков освобождают от зимних коробов

К маю короба снимут с 74 скульптур. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

К маю короба снимут с 74 скульптур. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Скульптуры Екатерининского и Александровского парков начали освобождать от специальных коробов, которые помогали им пережить зиму.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», к маю короба снимут с 74 скульптур. В этом году «раздевание» проводят позже из-за ночных заморозков.

Уникальную коллекцию в Екатерининском парке заказал император Николай I. Мраморные скульптуры помимо коробов еще и укутывают в холщовую ткань.

По словам хранителей, в этом году все статуи пережили зиму без потерь и повреждений.

После демонтажа коробов скульптуры помоют специальным бесщелочным раствором.

Короб постепенно убирают и с главного фонтана – большой вазы. Его запустят на майские праздники.