В России не нашли заболевших острым гепатитом неизвестной этиологии

В России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения. Вероятность его завоза крайне низкая, сообщили 24 апреля в Роспотребнадзоре.

Это связано с тем, что с большинством стран, где обнаружены заболевшие, авиасообщение ограничено, передает ТАСС.

По состоянию на 21 апреля Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 169 случаев гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европы и одной стране американского региона.

Происхождение заболевания исследуется, точная причина еще неизвестна.