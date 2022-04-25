Марсово поле превратится в галерею Русского музея в честь Петра I

На картинах будут представлены основные деяния Петра I в хронологическом порядке. Фото: пресс-служба Музея городской скульптуры

На картинах будут представлены основные деяния Петра I в хронологическом порядке. Фото: пресс-служба Музея городской скульптуры

На Марсовом поле разместится художественная галерея Русского музея. Два месяца там можно будет любоваться 30-ю картинами из жизни Петра Великого. На картинах будут представлены основные деяния Петра I в хронологическом порядке. Из нх 14 картин – оригиналы 1872 года, сохраненные Русским музеем. Остальные утраченные полотна восстановили студенты и преподаватели Академии художеств.

Галерея будет открыта на Марсовом поле с 9 июня по 9 августа.

Там же расположится деревянная инсталляция, посвященная основателю Петербурга.

В рамках проекта «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» будет воссоздана мультимедийная экспозиция об истории праздника в ХIX веке. VR-аттракцион погрузит посетителей в события 150-летней давности, когда на Марсовом поле праздновали 200-летие со дня рождения Петра Первого.

В комитете добавили, что «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» станет одним из ключевых проектов этого года.

Напомним, 6 июня в России будут отмечать 350-летие со дня рождения Петра I.

Вход на выставку бесплатный.