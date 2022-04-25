Петербуржцам рассказали, чем им грозит проезд «зайцем»

Петербуржцам рассказали, чем им грозит проезд &#171;зайцем&#187;
Контролеры в транспорте обязаны быть вежливыми. Фото: Baltphoto

В петербургском наземном транспорте безбилетников ловят не только контролеры, но и мошенники, которые прикидываются контролерами. Как их различить, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала контролер-ревизор Татьяна Голубцова.

Прежде всего надо обращать внимание на внешний вид. Контролер должен быть в форме темно-синего цвета с желтыми вставками. Кроме того, у него должно быть удостоверение, выданное комитетом по транспорту Петербурга.

Прежде чем войти в транспорт, контролер должен пропустить вперед пассажиров, чтобы они успели оплатить проезд. После этого контролер блокирует валидаторы, пассажиры уже не могут оплатить проезд, и начинается проверка.

Оплатить проезд у ревизора нельзя. Если контролер обнаружил «зайца», он должен выписать административный акт о правонарушении. При этом Голубцова подчеркнула, что ревизоры должны быть предельно вежливыми.

«Штрафы мы не выписываем, пассажир вправе ехать дальше. То есть акт не освобождает от оплаты, но пассажир на свое усмотрение может выйти или остаться», – рассказала Татьяна Голубцова.

Ответственность за безбилетный проезд влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

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Петербуржцам рассказали, чем им грозит проезд «зайцем»
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