Петербург на седьмом месте по доходности инвестиций в недвижимость

Петербург вошел в десятку российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость. Фото: pixabay.com

Петербург вошел в десятку российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость. Фото: pixabay.com

Петербург занял седьмое место среди российских регионов по доходности инвестиций в недвижимость за последние три года. Согласно рейтингу, составленному РИА Новости, за последние три года среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в Петербурге выросла на 16,4%, а без учета сдачи в аренду — на 12,4%.

Ленобласть попала только на 53-ю строчку с 7,9% роста. Москва — на девятом месте с 14,8%.

Лидеры по доходности инвестиций в недвижимость — Бурятия и Магаданская область (+18,3%). Аутсайдеры — Оренбургская область (+0,6%) и Севастополь (+0,5%).

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что льготная ипотека для ИТ-специалистов будет действовать только на первичном рынке жилья. Программа будет мотивировать молодых специалистов остаться в России. Минцифры предлагает ставку для такой ипотеки не более 5%.