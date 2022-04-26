На КАД водитель на заметил иномарку на «аварийке» и устроил смертельное ДТП

На КАД водитель на заметил иномарку на &#171;аварийке&#187; и устроил смертельное ДТП
В результате один человек погиб, один пострадал. Фото: Pixabay

В Петербурге правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП с погибшей и пострадавшим на КАД.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария с летальным исходом произошла накануне в 18:25 на внешнем кольце КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе. Автомобилист за рулем Haval врезался в стоящий на «аварийке» во второй полосе «Рено Дастер». В результате столкновения иномарка отлетела в силовое ограждение и задела «Пежо Партнер».

В ДТП погибла 67-летняя пассажирка «Рено», а ее 71-летний супруг, находившийся за рулем, госпитализирован с травмами средней тяжести.

Полиция установила, что водитель Haval в этом году 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дорогах Петербурга за выходные поймали почти 500 пьяных водителей.

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