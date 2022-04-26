На дорогах Петербурга за выходные поймали почти 500 пьяных водителей

В выходные ГИБДД провела тотальный рейд под названием «Нетрезвый водитель» в Петербурге.

Сотрудники дорожной полиции за два дня выявили 492 автомобилистов, которые сели за руль, предварительно выпив алкоголя или употребив наркотики. Всех задержанных отстранили от управления автомобилем и привлекли к административной ответственности.

Но для 31 водителя пьяная езда обернулась возбуждением уголовного дела — в прошлом их уже ловили в подобном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

Как отметили в полиции, этот результат рейда «Нетрезвый водитель» стал самым высоким за последние три года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Каменноостровском проспекте автобус врезался в дом. Водитель работает в парке не первый год. Он не пострадал, от медицинской помощи отказался.