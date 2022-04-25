На Каменноостровском проспекте автобус врезался в дом

На Каменноостровском проспекте автобус при выезде с Большой Пушкарской улицы врезался в дом. Как написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», происшествие случилось ночью.

«Стояла на светофоре в этот момент перед Пушкарской, пролетел прям перед носом, в паре метров, скорость была очень большая. Успела мелькнуть мысль: «как же он сейчас впишется в поворот? » Не вписался, и даже не пытался, просто летел прямо в стену дома…» — написали очевидцы в группе.

«Может, что-то отказало», — рассуждают другие.

Кто-то написал, что водителель работает в парке не первый год. Он не пострадал, от медицинской помощи отказался. Кроме водителя, в автобусе больше никого не было.

Напомним, 23 апреля женщина едва не родила в автомобиле. Петербургские дорожные полицейские сопроводили автомобиль с роженицей до перинатального центра и успели передать ее врачам.