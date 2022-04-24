Петербурженка едва не родила в машине: помогли сотрудники ДПС

Петербургские дорожные полицейские сопроводили автомобиль с роженицей до перинатального центра и успели передать ее врачам.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», днем 23 апреля к сотрудникам ДПС обратился водитель автомобиля Ford. Он рассказал, что на его заднем сиденье находится роженица. Водитель опасался, что не успеет добраться до роддома, и попросил о помощи сотрудников ДПС.

В итоге капитан полиции Антон Андрианов и лейтенант полиции Данил Алексеевич сопроводили автомобиль и благополучно «сдали» роженицу врачам.

Напомним, ранее футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сына. Подруга футболиста Джорджина Родригес родила близнецов — мальчика и девочку. Девочка родилась, а мальчик выжить не смог.

«Это сильнейшая боль, которую только могут испытать родители», — написал Роналду.