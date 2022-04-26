Суд отказался признать склад-холодильник на Шкапина дореволюционной постройкой

Суд в Петербурге отказался вставать на сторону активистов и не признал бывшее здание хладокомбината на улице Шкапина дореволюционной постройкой.

Куйбышевский суд рассмотрел иск градозащитников к «Городскому управлению инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества».

Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Шкапина, 43-45 Е. Раньше там находился склад-холодильник Ледхладкомбината №4. Активисты требовали признать незаконным технический учет, проведенный управлением в 2014 году. В документе годами постройки значатся 1945-1950 годы.

Градозащитники же считают, что здание было возведено в 1909 году, то есть в дореволюционный период. Такие постройки находятся под защитой государства.

Суд активистам отказал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд разрешил снос хладокомбината на Шкапина: еще в июле здание отстаивали с прокуратурой.