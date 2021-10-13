Суд разрешил снос хладокомбината на Шкапина: еще в июле здание отстаивали с прокуратурой

Во вторник, 12 октября, Куйбышевский районный суд Петербурга снял запрет на демонтаж корпусов дореволюционного хладокомбината на улице Шкапина. Несколько месяцев назад здания удалось защитить от уничтожения городским активистам.

Участок на улице Шкапина, где находится дореволюционный хладокомбинат, был куплен строительным холдингом GloraX в июне 2021 года. Компания планирует возвести на месте исторической постройки многоквартирные дома. Напомним, что аналогичная судьба постигла хладокомбинаты на Полюстровском проспекте и Черниговской улице.

Градозащитники, аргументируя необходимость сохранения хладокомбината, утверждают, что строения находятся в охранной зоне и формируют уличный фронт.

Работы по сносу здания, построенного в 1908 году, начались еще в июле. Тогда муниципальный депутат Владимир Каплюк, журналист Олег Мухин и градозащитница Алина Заляева подали иск к КГИОП, в котором попросили признать незаконным выданные ведомства заключения, а также к Службе государственного строительного надзора и экспертизы с целью оспаривания разрешения на строительство.

В тот раз суд встал на сторону активистов — с 23 июля снос запретили. Однако застройщик, несмотря на постановление, продолжил работы. Останавливать противоправные действия пришлось с помощью судебных приставов и прокуратуры Адмиралтейского района. Представители GloraX отметили, что до их сведения не доводилась информация о каких-либо запретах, так как истцы не указали компанию в качестве участвующих в деле лиц.

КГИОП же настаивает, что корпуса хладокомбината не влияют на уличный фронт, находятся в аварийном состоянии и частично даже не являются историческими. Соответственно, восстановлением их облика никто заниматься не будет, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, что Gazeta.SPb публиковала фоторепортаж о сносе хладокомбината, несмотря на судебный запрет.