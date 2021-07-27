Демонтаж старинных корпусов на Шкапина приостановили: фоторепортаж Gazeta.SPb

В понедельник, 26 июля, на улице Шкапина вновь пытались снести корпуса хладокомбината №4, на месте которого планируется возвести жилой комплекс. Градозащитники пытаются активно противостоять этому процессу, и правосудие, похоже, на их стороне — работы по демонтажу были приостановлены решением Куйбышевского районного суда.

Корреспондент Gazeta.SPb понаблюдал за тем, как исполняется судебное решение на строительной площадке хладокомбината прямо сейчас, и похоже, компания-владелец не намерена медлить.

Данный земельный участок был приобретён компанией «Антарес», по данным «Коммерсанта», аффилированной с застройщиком Glorax. Девелопер намерен снести корпуса хладокомбината и возвести на их месте жилой комплекс. Петербургские активисты, в свою очередь, убеждены, что один из корпусов имеет культурную ценность и может претендовать на охранный статус как объект исторического наследия — соответствующее заявление подано в КГИОП.

Учитывая предстоящее разбирательство, суд Куйбышевского района вынес решение о приостановке работ по демонтажу в качестве меры предварительной защиты, поскольку преждевременный снос зданий может создать дополнительные сложности для объективного рассмотрения дела.

Однако несмотря на решение суда, застройщик приступил к сносу зданий — на данный момент уже демонтировано несколько построек, о чем рассказал парламентарий Борис Вишневский в своем Facebook. Он даже вызвал полицию, но правоохранители не стали вмешиваться в процесс.