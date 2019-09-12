На месте «Хладокомбината №1» появится жилье бизнес-класса

"НБК-Строительство" купило участок площадью 69,5 тыс. кв. м. за 1 млрд рублей в 2016 году. Фото: АБН

"НБК-Строительство" купило участок площадью 69,5 тыс. кв. м. за 1 млрд рублей в 2016 году. Фото: АБН

На месте старых корпусов завода по производству льда приступили к строительству элитного жилого квартала.

«Хладокомбинат №1» переехал по новому адресу, в Кириши, еще в 2011 году. На старом месте, Черниговской улице, 15, техника уже приступила к сносу последних корпусов. Строительные работы возобновились лишь спустя несколько лет после начала сноса заводских построек.

Сложности возникли в связи с тем, что на территории располагается Завод льда или, так называемый, Холодильник дореволюционной постройки — исторически значимый объект. Но затем проблему решили, в этом здании расположится наземный паркинг.

Как сообщает АБН, на месте «Хладокомбината №1» должен был располагаться апарт-отель, ТРЦ и офисы. Однако, проект не реализовался. На данный момент компаниями «НБК-Строительство» и «Специализированный застройщик «ЭТАЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (принадлежит холдингу «Эталон Ленспецсму») планируется застройка территории в виде жилого комплекса общей площадью 90 тысяч кв. м., который будет состоять из шести многоквартирных домов и детского сада.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что долгострой «Морская звезда» введен в эксплуатацию.