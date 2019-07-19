Долгострой «Морская звезда» в Петербурге введен в эксплуатацию

Проблемный долгострой «Морская звезда» ГК «Город», который находится в Приморском районе Санкт-Петербурга введен в эксплуатацию.

Данное разрешение было выдано Службой Государственного строительного надзора и экспертизы Северной столицы, пишет издание «Петербургский дневник».

Известно, что в скором времени один из придомовых участков будет передан в распоряжение города для того, чтобы построить там здание женской консультации.

Здание долгое время с 2017 года относилось к числу проблемных. «Морская звезда» была закончена благодаря привлечению большого строительного холдинга АО «Эталон ЛенСпецСму».

По информации Комитета по строительству Санкт-Петербурга, в данном объекте 1164 квартир, общая площадь которых составляет 40,4 тысяч квадратных метров. Жилой дом, расположенный на улице Оптиков на участке 6, начнет заселяться с конца августа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Водоканал отправил аварийные бригады на борьбу с потопом в Петербурге.