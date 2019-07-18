Водоканал отправил аварийные бригады на борьбу с потопом в Петербурге

В компании отметили, что дождь может подлиться до ночи. Фото: pixabay

В компании отметили, что дождь может подлиться до ночи. Фото: pixabay

18 июля в Петербург вернулись проливные дожди, в связи с которыми город вновь частично затапливает.

«Водоканал» сообщает, что аварийные бригады уже дежурят в проблемных зонах. На данный момент сотрудники «Водоканала» уже находятся в Приморском, Кировском и Выборгском районах.

Так, в Приморском районе, на углу улиц Парашютная и Репищева, бригада занимается установкой насосного оборудования и организацией работы по перекаче воды. Также специалисты направлены на угол Кронштадтской площади и проспекта Стачек, и на пересечение Светлановской площади и проспекта Испытателей, сообщает пресс-служба «Водоканала».

В компании отметили, что дождь может подлиться до ночи. «Водоканал» просит жителей города с пониманием отнестись к тому, что все осадки во время дождя не могут моментально уйти в канализацию — это происходит в течение 20-30 минут после окончания ливня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Водоканал: в Петербурге ожидаются подтопления.