Доктор Циммерман назвала лучшие продукты для похудения и наращивания мышц

Врач порекомендовала выбирать для завтрака омлет или тост из авокадо с яйцом-пашот. Фото: pixabay

Врач порекомендовала выбирать для завтрака омлет или тост из авокадо с яйцом-пашот. Фото: pixabay

Врач рассказала о продуктах, которые помогут сбросить лишний вес и нарастить мышечную массу.

Доктор медицинских наук, специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман посоветовала тем, кто хочет похудеть и нарастить мышцы, включить в меню кешью, фасоль, лосось и другие продукты. Об этом пишет портал Eat this, Not that.

Она напомнила, что людям, желающим сохранить мышечную массу при похудении, нужно более разборчиво относиться к своему рациону. Врач порекомендовала выбирать для завтрака омлет или тост из авокадо с яйцом-пашот. Яйца — богатые источники белка, витаминов D, А, Е и К, кальция, селена, цинка, железа и других важных элементов. Этот продукт полезен не только для мышц, но и для всего организма в целом.

Для стройности также будут полезны кешью и фасоль. В орехах содержится много магния, который помогает регулировать потребление углеводов и жиров. А фасоль считается универсальным продуктом, содержит большое количество белка и клетчатки. Кроме того, фасоль помогает снизить жировую массу в районе талии.

Помимо этого, специалист рекомендует худеющим обратить внимание на ягоды. В них содержится много клетчатки и антиоксидантов. В ягодах также есть глюкоза, однако она не вызывает скачки уровня сахара в крови. Клетчатка же помогает нормализовать работу пищеварительной системы, а также будет отличным средством для профилактики вздутия живота и запоров.

В похудении может помочь и лосось, богатый омега-3 жирными кислотами и другими полезными микроэлементами. Чтобы сохранить вкус лосося, Циммерман посоветовала добавить к рыбе оливковое масло, травы, чеснок и лимон.

Доктор также заявила, что сохранить мышцы при похудении помогут натуральный греческий йогурт без добавок, киноа и творог.

Эти продукты дают продолжительное чувство насыщения, способствуют нормализации работы жизненно важных органов и помогают сбросить лишние килограммы.

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