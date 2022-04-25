Генетики выявили 58 новых мутаций, вызывающих рак

Ученые из Кембриджского университета выявили несколько десятков новых комбинаций мутаций, которые могут вызывать рак. Британские ученые провели крупнейшее исследование по расшифровке геномов онкологических пациентов, пишет журнал Science.

Они провели полногеномное секвенирование 12 тыс. опухолей и обнаружили ряд мутационных сигнатур, сигнализирующих о причинах возникновения рака. Они касаются как внешних факторов — курения, избыточного воздействия солнечных лучей, так и внутриклеточных процессов. Были выделены 58 новых мутаций, связанных с еще недостаточно изученными причинами возникновеня рака.

Напомним, ранее стало известно, что ожирение у женщин влияет на развитие рака матки. К такому выводу пришли ученые Бристольского университета. Многолетнее ожирение увеличивает риск появления онкологии почти в два раза, считают они.