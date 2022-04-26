В Ленобласти запретят курить возле многоквартирных домов

В Ленобласти запретят курить возле многоквартирных домов
Теперь курить будет нельзя на расстоянии менее чем шесть метров от стен многоквартирных домов. Фото: рixabay

Депутаты областного ЗакСобрания одобрили в первом чтении проект закона о запрете на курение возле жилых многоквартирных домов.

Законопроектом расширяется перечень общественных мест, где запрещено курить. В список добавили еще один пункт — теперь курить будет нельзя на расстоянии менее чем шесть метров от стен многоквартирных домов. Об этом сообщает 47news.

Инициатива о запрете курения рядом с жилыми домами принадлежит совету депутатов Бугров. В предыдущей версии законопроекта предлагалось запретить дымить именно возле двери, но теперь нужно будет отойти на шесть метров от стены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти началась рекультивация полигона «Красный Бор». Для рекультивации «Красного Бора» применят уникальные технологии, которые разработали Минприроды и Росатом.

законпроект запрет на курение курение ленобласть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пиотровский заявил, что Петербург в 2023 году станет хоккейным центром ...
Гипермаркеты OBI возобновят работу в России в мае
Крупнейший в Европе фудмолл откроется в Петербурге
В Ленобласти запретят курить возле многоквартирных домов
Доктор Циммерман назвала лучшие продукты для похудения и наращивания мышц
В Каменке школьник пострадал во время игры с кинескопом
Владелец ружья, из которого стреляли в детсаду в Ульяновской области, был убит
МегаФон в Узбекистане займется цифровой трансформацией транспортной отрасли