В Ленобласти запретят курить возле многоквартирных домов

Теперь курить будет нельзя на расстоянии менее чем шесть метров от стен многоквартирных домов. Фото: рixabay

Теперь курить будет нельзя на расстоянии менее чем шесть метров от стен многоквартирных домов. Фото: рixabay

Депутаты областного ЗакСобрания одобрили в первом чтении проект закона о запрете на курение возле жилых многоквартирных домов.

Законопроектом расширяется перечень общественных мест, где запрещено курить. В список добавили еще один пункт — теперь курить будет нельзя на расстоянии менее чем шесть метров от стен многоквартирных домов. Об этом сообщает 47news.

Инициатива о запрете курения рядом с жилыми домами принадлежит совету депутатов Бугров. В предыдущей версии законопроекта предлагалось запретить дымить именно возле двери, но теперь нужно будет отойти на шесть метров от стены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти началась рекультивация полигона «Красный Бор». Для рекультивации «Красного Бора» применят уникальные технологии, которые разработали Минприроды и Росатом.