В Ленобласти началась рекультивация полигона «Красный Бор»

В Ленобласти началась рекультивация полигона &#171;Красный Бор&#187;
На полигоне "Красный Бор" началась рекультивация. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

На полигоне «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти начались масштабные работы по рекультивации.

Для рекультивации «Красного Бора» применят уникальные технологии, которые разработали Минприроды и Росатом. Современный метод позволит обезвредить накопленные отходы и провести полную рекультивацию полигона, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам главы 47 региона, реализация масштабного проекта позволит улучшить экологическую безопасность населения Петербурга, Ленобласти, Финляндии и всех стран Прибалтики.

Работы должны завершить до конца 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что директора полигона «Красный Бор» в Тосненском районе и его заместителя подозревают в растрате. Следователи считают, что руководители украли более 33 тонн лома черного металла с полигона и продали его с помощью знакомого предпринимателя.

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