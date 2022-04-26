Гипермаркеты OBI возобновят работу в России в мае

Все гипермаркеты сети OBI на территории России возобновят работу до 11 мая.

Первым вновь заработает московский магазин «ОБИ Ходынское поле». Он откроет двери для покупателей уже в среду, 27 апреля. А запуск всех российских гипермаркетов сети запланирован до конца майских праздников, сообщили в пресс-службе сети.

OBI будет возобновлять работу в России поэтапно: к 1 мая к прежнему режиму работы вернутся восемь магазинов в Москве и пять магазинов Петербурге, а затем — в других регионах.

Всего в России насчитывается 27 гипермаркетов OBI, они работают в 14 городах страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в конце марта OBI опровергла возобновление работы своих магазинов в России. «Все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми на долгосрочную перспективу», — заявили в компании.