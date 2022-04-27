В аэропорт Пулково в среду отменили 11 рейсов

В среду, 27 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 11 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Новый Уренгой, Куляб, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Белгород, Москву, Нур-Султан

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Turkish Airlines» до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 12:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

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