На Петербург надвигаются мокрый снег и заморозки

Из Петербурга уходит весенняя теплая погода. Сегодня ожидается мокрый снег, а в ночь на 28 апреля — заморозки.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня город будет во власти тыловой части ушедшего циклона, и похолодание продолжится. Петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода и небольшие дожди, которые местами пройдут с мокрым снегом. Температура будет на 5 градусов ниже нормы.

За окном сегодня прогнозируется до 4-6 градусов тепла, в Ленобласти — до 7 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление поднимется до 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Холодная погода сохранится и в четверг, а ночью возможны заморозки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что климат в Петербурге может смениться на океанический к середине XXI века.