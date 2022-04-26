Климат в Петербурге может смениться на океанический к середине XXI века

Петербургу предрекли переход климата с влажно-континентального на океанический к середине века.

По словам начальника отдела градоэкологического обоснования развития территорий города Артема Павловского, Северная столица начала менять климатический подрайон. В последние годы средняя температура в январе составляет всего минус 3-5 градусов, хотя раньше она держалась на уровне минус 4-14 градусов. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Из-за изменения климата может подняться уровень Финского залива. Последние 50 лет уровень моря повышался на 2 мм в год, а сейчас на 4 мм. Специалист предположил, что ситуация с повышением уровня только ухудшится.

Если климат все же сменится на океанический, то в зону затопления территорий Петербурга попадут не 3% его площади, как прогнозируется сейчас, а в два раза больше.

При неблагоприятном сценарии под воду уйдут более 3,7 тысячи объектов культурно-исторического наследия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что климатолог предрек всемирное похолодание в 2022 году.