Климатолог предрек всемирное похолодание в 2022 году

Климатолог предрек всемирное похолодание в 2022 году
Кокорин назвал это похолодание естественным процессом. Фото: pixabay

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что в 2022 году на всей Земле будет холоднее, чем в 2020-м.

Климатолог объяснил, что похолодание на планете связано с развитием явления Ла-Нинья, когда в южной части Тихого океана на поверхность с глубины поднимается холодная вода. В связи с этим в 2022-м будет холоднее по всему миру, после чего тепло вернется. Об этом пишет URA.RU.

По словам специалиста, понижение температуры на Земле не окажет влияния на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением. Кокорин назвал это похолодание естественным процессом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили об опасных изменениях климата.

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