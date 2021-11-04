Россиян предупредили об опасных изменениях климата

Климатологи предупредили жителей России об опасных погодных явлениях, которые будут усиливаться в ближайшие годы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Ученый из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что жителям Северо-Запада следует готовиться к аномальным ветрам и выпадениям осадков, штормам и резким изменениям погоды. Восточную Россию ждут наводнения, а на юге будут засухи и сильная жара. Центральные регионы столкнутся с усилением ветров и резким выпадением осадков.

Специалист пояснил, что все эти изменения будут вызваны глобальным потеплением. Если температура на Земле вырастет на четыре градуса, что аномальная жара в Москве может стать ежегодным явлением.

По словам климатолога Владимира Семенова, россиян ждут задержки в наступлении сезонов. В последние 30 лет зима начала приходить примерно на две недели позже, такая тенденция будет продолжаться и дальше.

Семенов отметил, что климат начнет меняться уже в ближайшие 10-20 лет, и повлиять на это невозможно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три страны могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.