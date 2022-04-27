На намыве Васильевского острова построят жилые дома на 29 тысяч человек

Планируется, что жилой микрорайон построят к 2034 году. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Планируется, что жилой микрорайон построят к 2034 году. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Намывные территории на Васильевском острове планируют застроить жильем, где будут проживать 29 тысяч человек.

Новый жилой микрорайон возведут на 163 гектарах намыва Васильевского острова. Около 130 тысяч квадратных метров отведут под встроенные помещения для торговли и услуг. В жилом комплексе появится четыре школы, восемь детских садов, спортивный комплекс и автомобильные парковки, пишет «Петербургский дневник».

Проект застройки северной части намыва Васильевского острова рассмотрели на Градостроительном совете. Права на строительство принадлежат группе «ЛСР». Планируется, что жилой микрорайон построят к 2034 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный выделил 300 млн рублей на строительство новой Красносельско-Калининской ветки метро, однако деньги было решено перенаправить на ремонт эскалаторов.