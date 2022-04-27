Петербург стал лидером цифровой трансформации в России

Петербург стал лидером цифровой трансформации в России
Станислав Казарин. Фото: Администрация Петербурга

Вице-губернатор Северной столицы Станислав Казарин получил премию как лучший Chief Digital (Transformation) Officer на III Российском Саммите CDO/CDTO Summit&Award 2022 Russia в Москве. Таким образом Петербург подтвердил статус лидера цифровой трансформации в России.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», год назад губернатор губернатор Александр Беглов утвердил Стратегию цифровой трансформации города. Согласно программе, в городе реализуют 70 проектов в социально-значимых областях городского хозяйства. Серез два года доля доступных в электронном виде госуслуг должна составить 95%.

Например, в области здравоохранения будут внедрены телемедицинские технологии, электронная запись к врачу, электронные рецепты. В области образования заработают сервисы по записи в школы, детсады, кружки.

Что касается городского транспорта, то появится больше способов оплатить проезд и т.д.

Напомним, Петербург входит в ТОП-9 регионов-лидеров России по показателю «Цифровая зрелость».

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