Более 500 тысяч россиян возьмут льготную ипотеку в 2022 году

Сейчас для россиян доступны несколько льготных программ для покупки жилья с помощью ипотеки. Фото: Pixabay

Сейчас для россиян доступны несколько льготных программ для покупки жилья с помощью ипотеки. Фото: Pixabay

В ДОМ.РФ спрогнозировали, что в 2022 году россияне возьмут более 500 тысяч ипотек по льготным программам почти на 3 триллиона рублей.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс сообщил, что более полумиллиона россиян смогут улучшить жилищные условия в 2022 году с помощью программ с государственной поддержкой, включая льготную, семейную и дальневосточную ипотеку.

По словам Ниденса, благодаря этому в строительную отрасль будет привлечено более 3,6 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас для россиян доступны несколько льготных программ для покупки жилья с помощью ипотеки, в том числе семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2% и льготная ипотека на квартиры в новостройках под 12%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье из-за ипотеки под 12%.