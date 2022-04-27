Врач Очирова рассказала о признаках нехватки гормонов

Симптомы избытка или недостатка гормонов довольно ощутимые, но при этом они кардинально различаются. Фото: Pixabay

Симптомы избытка или недостатка гормонов довольно ощутимые, но при этом они кардинально различаются. Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог ФКНЦ ФМБА Вероника Очирова рассказала, как распознать избыток или нехватку гормонов в организме. Следует обратить внимание на набор веса, ломкость ногтей, тремор рук и светобоязнь.

По словам медика, щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за все обменные процессы в организме. Симптомы избытка или недостатка гормонов довольно ощутимые, но при этом они кардинально различаются, пишет «Доктор Питер».

При недостатке гормонов щитовидной железы — гипотериозе — человек может столкнуться с резким набором веса, сухостью и шелушением кожи, выпадением волос, ломкостью ногтей. Кроме того, на нехватку гормонов могут указывать головные боли, плаксивое и подавленное настроение, сонливость, снижение либидо и нарушение менструального цикла.

Распознать пациента, щитовидная железа которого вырабатывает недостаточное количество гормонов, можно по вялому и уставшему виду, отечности, пастозности лица, бледной и сухой коже.

К симптомам при чрезмерной выработке гормонов — тиреотоксикозе — относятся внезапное снижение массы тела, сильная потливость, тремор рук, раздражительность и тревожность, слабость в мышцах, светобоязнь, дискомфорт в глазах и учащенное сердцебиение.

Кроме того, при избытке гормонов щитовидной железы человек становится более эмоциональным, быстро говорит и много суетится. Также у него может повыситься температура тела.

При избытке кортизола пациент быстро набирает вес, а жир в основном откладывается на лице, животе и груди. На теле могут появиться растяжки, мышцы становятся более слабыми. Могут возникнуть эмоциональная нестабильность и раздражительность.

На надпочечниковую недостаточность указывают вялость и отсутствие сил, особенно по утрам, а также сильная тяга к соленым продуктам и коричневая «окантовка» губ.

Женщины, столкнувшиеся с избытком эстрогена, сталкиваются с набором веса, нарушением цикла, перепадами настроения, головными болями, усталостью и потерей волос. А недостаток проявляется в нарушении работы ЖКТ, выраженном предменструальном синдроме, снижении либидо, раннем появлении морщин.

Избыток эстрогена может произойти и у мужчин. Это проявляется в увеличении грудных желез, чрезмерной утомляемости, слабости, снижении либидо, эректильной дисфункции и депрессии.

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