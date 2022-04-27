Врач Очирова рассказала о признаках нехватки гормонов

Врач Очирова рассказала о признаках нехватки гормонов
Симптомы избытка или недостатка гормонов довольно ощутимые, но при этом они кардинально различаются. Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог ФКНЦ ФМБА Вероника Очирова рассказала, как распознать избыток или нехватку гормонов в организме. Следует обратить внимание на набор веса, ломкость ногтей, тремор рук и светобоязнь.

По словам медика, щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за все обменные процессы в организме. Симптомы избытка или недостатка гормонов довольно ощутимые, но при этом они кардинально различаются, пишет «Доктор Питер».

При недостатке гормонов щитовидной железы — гипотериозе — человек может столкнуться с резким набором веса, сухостью и шелушением кожи, выпадением волос, ломкостью ногтей. Кроме того, на нехватку гормонов могут указывать головные боли, плаксивое и подавленное настроение, сонливость, снижение либидо и нарушение менструального цикла.

Распознать пациента, щитовидная железа которого вырабатывает недостаточное количество гормонов, можно по вялому и уставшему виду, отечности, пастозности лица, бледной и сухой коже.

К симптомам при чрезмерной выработке гормонов — тиреотоксикозе — относятся внезапное снижение массы тела, сильная потливость, тремор рук, раздражительность и тревожность, слабость в мышцах, светобоязнь, дискомфорт в глазах и учащенное сердцебиение.

Кроме того, при избытке гормонов щитовидной железы человек становится более эмоциональным, быстро говорит и много суетится. Также у него может повыситься температура тела.

При избытке кортизола пациент быстро набирает вес, а жир в основном откладывается на лице, животе и груди. На теле могут появиться растяжки, мышцы становятся более слабыми. Могут возникнуть эмоциональная нестабильность и раздражительность.

На надпочечниковую недостаточность указывают вялость и отсутствие сил, особенно по утрам, а также сильная тяга к соленым продуктам и коричневая «окантовка» губ.

Женщины, столкнувшиеся с избытком эстрогена, сталкиваются с набором веса, нарушением цикла, перепадами настроения, головными болями, усталостью и потерей волос. А недостаток проявляется в нарушении работы ЖКТ, выраженном предменструальном синдроме, снижении либидо, раннем появлении морщин.

Избыток эстрогена может произойти и у мужчин. Это проявляется в увеличении грудных желез, чрезмерной утомляемости, слабости, снижении либидо, эректильной дисфункции и депрессии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог Соломатина предупредила, что будет от частого употребления овсянки.

гипотериоз гормоны избыток гормонов нехватка гормонов симптомы тиреотоксикоз щитовидная железа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг
Редких розовых фламинго незаконно содержали в петербургском ТРК
Жидкость для мытья посуды в котлетах: в Петербурге госпитализированы 8 школьниц
В Петербурге автобусный маршрут №267 продлили до Финляндского вокзала
Еврокомиссия: гепатит неизвестной природы выявили в 12 странах ЕС
В комитете по здравоохранению Петербурга сменились главные внештатные специалисты
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан, Азербайджан и ...
Врач Очирова рассказала о признаках нехватки гормонов