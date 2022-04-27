Диетолог Соломатина предупредила, что будет от частого употребления овсянки

Овсянку надо есть раза три в неделю, а не каждый день. Фото: unsplash

Овсянку надо есть раза три в неделю, а не каждый день. Фото: unsplash

Диетолог Елена Соломатина рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление овсянки.

По словам специалиста, в овсянке содержится много фитиновой кислоты, которая выводит все полезные вещества из организма.

Это касается как элементов, содержащихся в самой овсянке, так и микроэлементов из продуктов, которые употребляются вместе с овсянкой. В частности, фитиновая кислота может вывести кальций, калий, магний, цинк и железо, передает «Москва 24».

«Поэтому ее надо есть раза три в неделю, а не каждый день», — подчеркнула Соломатина.

Диетолог также отметила, что овсянку важно употреблять отваренную, а не растворимую. В противном случае каша может повысить уровень глюкозы в крови, разрушить сосуды и привести к набору лишних килограммов.

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