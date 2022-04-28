Репетиция парада Победы перекроет центр Петербурга

Репетиция парада Победы пройдет сегодня, 28 апреля, в Петербурге во второй половине дня. Будет перекрыт центр города. Наземный транспорт будет идти в обход несколько часов.

Так, с 14:00 до 18:30 движение транспорта будет закрыто на наб. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, на Миллионной ул., в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой пл., наб. Зимней канавки и Дворцовой наб., по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому пр. на участке от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейской наб., Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда.

При этом будет закрыто движение автобусов и троллейбусов на Невском пр. на участке от Садовой ул. до Дворцового проезда, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому пр.

По другим маршрутам в это время будут идти автобусы №3, 7, 22, 24, 27, троллейбусы №1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Кроме того, до 12:30 9 мая запрещена парковка транспорта на наб. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой пл. и на Миллионной ул. от Дворцовой пл. до Мраморного переулка.