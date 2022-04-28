Володин: в мае вступят в силу новые законы о соцвыплатах

В мае 2022 года в России заработают новые законы о социальных выплатах. Фото: Telegram-канал политика

В мае 2022 года в России заработают новые законы о социальных выплатах. Фото: Telegram-канал политика

В мае 2022 года в России заработают новые законы о социальных выплатах, ранее одобренные Госдумой, Советом Федерации и подписанные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, с 1 мая вступит в силу закон об административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Тем, кто нарушит этот закон, грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Как отметил Володин, надо сделать все для сохранения правды о Великой Победе и жестко пресекать попытки переписать историю.

Также он напомнил о вступлении в силу закона, запрещающего списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного согласия россиянина, а также о сокращении ограничений по платежам в системе быстрых платежей и появлении списка контролируемых в рамках экспорта товаров.