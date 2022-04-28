Japan Tobacco может уйти из России

Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) может продать свой бизнес в России. Как говорится в заявлении компании, JT Group учитывает сложные обстоятельства и оценивает разные варианты для российского бизнеса, в том числе потенциально он может быть передан другим.

Напомним, в марте компания приостановила инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Штат компании в России — 4 тыс. человек. Как сообщили в JT Group, компания продолжает нести за них ответственность.

Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel, «Петр I».

Напомним, ранее заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что сеть магазинов для дома IKEA думает вернуться в Россию. По его словам, для этого компании надо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров.