Минпромторг: IKEA хочет вернуться в Россию

Минпромторг: IKEA хочет вернуться в Россию
IKEA должна настроить логистику поставок. Фото: Pixabay

Сеть магазинов для дома IKEA надеется вернуться в Россию. Об этом в эфире проекта «Народный вопрос» сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, для этого компании надо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров.

Как напомнил Евтухов, IKEA в России реализовывала проекты по строительству магазинов. И оставлять их кому-то — неэффективный ход.

Евтухов назвал компанию IKEA конструктором, все время подвозящим товары из других стран. При этом часть заводов локализована в России, в том числе мебели.

«У них такой формат работы, их трудно повторить. При этом две «Меги» они оставили работающими, еще две «Меги» они достраивают, они не остановили инвестиции в строительство», — отметил замглавы Минпромторга РФ.

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