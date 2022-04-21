Минпромторг: IKEA хочет вернуться в Россию

Сеть магазинов для дома IKEA надеется вернуться в Россию. Об этом в эфире проекта «Народный вопрос» сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, для этого компании надо настроить логистику поставок, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров.

Как напомнил Евтухов, IKEA в России реализовывала проекты по строительству магазинов. И оставлять их кому-то — неэффективный ход.

Евтухов назвал компанию IKEA конструктором, все время подвозящим товары из других стран. При этом часть заводов локализована в России, в том числе мебели.