В магазинах Hoff вырос трафик после ухода IKEA из России

В магазинах Hoff вырос трафик после ухода IKEA из России
Ассортимент Hoff покрывает все потребностей покупателей, перешедших к ним от IKEA. Фото: unsplash

Мебельная компания Hoff заявила о наблюдаемом после ухода IKEA из России росте трафика.

Гендиректор сети Максим Гришаков сообщил, что после того, как IKEA приостановила работу на российском рынке, в магазинах Hoff вырос трафик. Об этом пишет РИА Недвижимость.

«Мы видим, что с уходом IKEA часть аудитории действительно переходит к нам», — сказал Гришаков.

По его словам, ассортимент Hoff покрывает все потребностей покупателей, перешедших к ним от IKEA. С момента ухода шведской сети выручка магазинов Hoff выросла на 30%.

Гендиректор также отметил, что Hoff старается сдерживать рост цен, но из-за увеличения себестоимости товаров повышения избежать не получится. Уже к середине марта ценники выросли на 20-30%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что антимонополисты назвали способ снизить ажиотажный спрос.

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