Антимонополисты назвали способ снизить ажиотажный спрос

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Нелли Галимханова считает, что прозрачные правила ценообразования и приобретения товара могут стать одним из способов снижения ажиотажного спроса в нынешних условиях.

«Заместитель руководителя ведомства… рассказала о возможных способах снижения ажиотажного спроса на различные товары в текущих условиях. Так, необходимо проводить работу со всей дистрибьюторской цепочкой и создавать прозрачные правила ценообразования и приобретения товара», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что эксперты в области торговли перечислили товары, цены на которые резко вырастут уже в ближайшие дни. Повышение цен анонсировала крупный зарубежный производитель бытовой химии и косметики P&G. Ранее корпорация заявляла, что не собирается покидать российский рынок, но при этом не будет инвестировать в РФ.

Также е Gazeta.SPb сообщала, что PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» предупредили о повышении цен в России.