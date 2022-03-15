PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» предупредили о повышении цен в России

В PepsiCo заявили, что цены на соки, снеки и напитки вырастут в среднем на 19%. Фото: unsplash

В PepsiCo заявили, что цены на соки, снеки и напитки вырастут в среднем на 19%. Фото: unsplash

Производители PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» начали уведомлять торговые цены о предстоящем повышении цен на продукцию.

Как сообщают «Известия», на прошлой неделе ритейлерам поступили уведомления от PepsiCo, Coca-Cola и «Вимм-Билль-Данн». В них говорится, что отпускная стоимость продукции будет повышена с 1 апреля, 11 апреля и 28 марта соответственно.

В PepsiCo заявили, что цены на соки, снеки и напитки вырастут в среднем на 19%. Подорожают вода Aqua Minerale, напитки Pepsi и Mirinda, чай Lipton, квас «Русский», соки «Фруктовый», J7, «Любимый», а также чипсы Lays, Cheetos, Хрустteem.

«Вимм-Билль-Данн» поднимет цены в среднем на 13,7%. Изготовитель продает молочную продукцию под брендами «Домик в деревне», «Агуша», «Веселый молочник» и «Чудо».

Цены на напитки Coca-Cola, Sprite и Fanta вырастут на 14%, Bon Aqua — на 10%, сок «Добрый» — на 16–23%, Rich — на 23%, кофе Costa — на 36%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены.