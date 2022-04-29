Сильная жажда и расфокусировка зрения могут указывать на повышенный сахар в крови

Американские врачи перечислили основные симптомы, указывающие на повышение уровня сахара в крови. Среди них — сильная жажда и чувство голода, а также расфокусировка зрения.

В статье медиков для издания Eat this, Not that говорится, что самым главным проявлением гипергликемии является сильная жажда и неконтролируемое чувство голода. Несмотря на большое количество выпитой воды, ткани и мышцы человека с повышенным уровнем сахара в крови будут обезвоженными. Организм вынужден вытягивать всю жидкость из клеток, чтобы разбавить кровь. Активный процесс этого «вытягивания» заставляет человека пить больше жидкости. Кроме того, пациент постоянно ощущает чувство голода и начинает чаще ходить в туалет.

Вторым симптомом повышенного уровня сахара в крови является сладкий запах мочи, отмечают врачи. При большом количестве глюкозы организм начинает выводить сахар через почки, из-за чего он попадает в мочу.

Третий симптом гипергликемии — расфокусировка зрения. Каждый четвертый человек в возрасте от 20 до 60 лет может иметь диабет второго типа, и даже не подозревать об этом. В большинстве случаев данная категория пациентов сильнее подвержена риску развития таких диабетических заболеваний глаз, как диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек.

Следующим признаком повышенного уровня сахара в крови назвали хроническую усталость. Медики объяснили, что большое количество глюкозы мешает крови активно циркулировать, из-за чего в клетки получают ограниченное количество кислорода и питательных веществ. Все это приводит к снижению уровня энергии.

Также на гипергликемию может указывать потеря веса. Обычно при постановке диагноза врачи предполагают, что пациент болеет диабетом уже около пяти лет. Это связано с тем, что многие люди игнорируют первые симптомы. За помощью к медикам они обращаются только тогда, когда начинают сильно худеть и не высыпаться из-за учащенного мочеиспускания по ночам.

Чтобы не усугубить ситуацию, врачи призывают вовремя распознавать симптоматику и сразу обращаться за медицинской помощью.

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