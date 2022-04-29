В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ

Найденный боеприпас уничтожили. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Найденный боеприпас уничтожили. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области взрывотехники обезвредили артиллерийский снаряд, лежавший в земле со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии, боеприпас был найден местной жительницей в лесном массиве неподалеку от деревни Островки во Всеволожском районе. Она вызвала правоохранителей и показала им место.

Прибывшие взрывотехники ОМОН осмотрели находку и определили, что это неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 150 мм, сброшенный немецкими войсками во время ВОВ.

Группа разминирования вывезла боеприпас на специализированный полигон и уничтожила его путем подрыва.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыжий хулиган на «Мини Купере» расстрелял «Тойоту» на Рябовском шоссе.