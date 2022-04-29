В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ

В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
Найденный боеприпас уничтожили. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области взрывотехники обезвредили артиллерийский снаряд, лежавший в земле со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии, боеприпас был найден местной жительницей в лесном массиве неподалеку от деревни Островки во Всеволожском районе. Она вызвала правоохранителей и показала им место.

Прибывшие взрывотехники ОМОН осмотрели находку и определили, что это неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 150 мм, сброшенный немецкими войсками во время ВОВ.

Группа разминирования вывезла боеприпас на специализированный полигон и уничтожила его путем подрыва.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рыжий хулиган на «Мини Купере» расстрелял «Тойоту» на Рябовском шоссе.

боеприпас ленобласть омон островки снаряд


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей
Болгария снимает все COVID-ограничения на въезд для россиян