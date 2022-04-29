Рыжий хулиган на «Мини Купере» расстрелял «Тойоту» на Рябовском шоссе

Рыжий хулиган на &#171;Мини Купере&#187; расстрелял &#171;Тойоту&#187; на Рябовском шоссе
Неизвестный устроил стрельбу на Рябовском шоссе. Фото: pixabay

В Петербурге разыскивают рыжего автомобилиста, закончившего дорожный конфликт стрельбой.

Как стало известно Gazeta.SPb, дорожный конфликт случился накануне в 12:30 у дома на Рябовском шоссе, 8. Что-то не поделили водитель «Мини Купера» и водитель «Тойоты Марк 2». В результате первый автомобилист открыл стрельбу по «Тойоте» из пистолета. Никто не пострадал, но на иномарке осталось пулевое отверстие. Злоумышленник скрылся, уехав по улице Коммуны.

Со слов 24-летнего пострадавшего, у агрессивного автомобилиста были рыжие волосы и борода. Других примет он не запомнил.

Правоохранители разыскивают хулигана, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионер вонзил нож в грудь пожилого собутыльника на улице Шотмана.

дорожный конфликт новости СПб Рябовское шоссе стрельба


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В H&M опровергли информацию о скором открытии магазинов в России
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей