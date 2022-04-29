Рыжий хулиган на «Мини Купере» расстрелял «Тойоту» на Рябовском шоссе

В Петербурге разыскивают рыжего автомобилиста, закончившего дорожный конфликт стрельбой.

Как стало известно Gazeta.SPb, дорожный конфликт случился накануне в 12:30 у дома на Рябовском шоссе, 8. Что-то не поделили водитель «Мини Купера» и водитель «Тойоты Марк 2». В результате первый автомобилист открыл стрельбу по «Тойоте» из пистолета. Никто не пострадал, но на иномарке осталось пулевое отверстие. Злоумышленник скрылся, уехав по улице Коммуны.

Со слов 24-летнего пострадавшего, у агрессивного автомобилиста были рыжие волосы и борода. Других примет он не запомнил.

Правоохранители разыскивают хулигана, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионер вонзил нож в грудь пожилого собутыльника на улице Шотмана.