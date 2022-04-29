Пенсионер вонзил нож в грудь пожилого собутыльника на улице Шотмана

Инцидент произошел в квартире на улице Шотмана. Фото: google.maps

Инцидент произошел в квартире на улице Шотмана. Фото: google.maps

Полиция разбирается в обстоятельствах пьяного конфликта с ножевым ранением в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне в 16 часов в квартире на улице Шотмана, 8/2. Два пенсионера распивали алкоголь, когда между ними завязался конфликт. В результате 74-летний мужчина схватился за нож и несколько раз ударил 71-летнего собутыльника.

К месту происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями грудной клетки и травматическим шоком, он в тяжелом состоянии.

Пожилого злоумышленника доставили в отдел, где в отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что агрессивный пассажир с ножом бросался на людей на «Комендантском проспекте».