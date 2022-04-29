Агрессивный пассажир с ножом бросался на людей на «Комендантском проспекте»

Агрессивный пассажир с ножом бросался на людей на &#171;Комендантском проспекте&#187;
Пассажира скрутили и удерживали до прибытия полиции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В метрополитене Петербурга накануне вечером задержали пассажира, который размахивал ножом на станции «Комендантский проспект».

Инцидент произошел около 20 часов вечера на станции «Комендантский проспект». Молодой человек в неадекватном состоянии и с ножом в руке бросался на сотрудников подземки в вестибюле у турникетов. Остановить его удалось одному из пассажиров — мужчина уложил агрессора одним ударом, а затем скрутил с помощью сотрудников метро и других очевидцев. Его удерживали до прибытия полицейских, которые забрали буйного пассажира в отдел. Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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