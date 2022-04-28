Против учителя биологии возбуждены новые уголовные дела: насильничал прямо в кабинете

В отношении учителя биологии, задержанного в декабре 2021 года по подозрению в развращении учеников, возбуждены новые уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Напомним, он находится под арестом, мера пресечения не применялась.

Как стало известно Gazeta.SPb, в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу 27 апреля были зарегистрированы материалы о том, что подозреваемый в кабинете школы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении Ч., 2008 года рождения.

Напомним, в декабре 2021 года от родителей поступили заявления в полицию о том, что учитель по биологии одной из школ Московского района совершал развратные действия в отношении их сыновей. Учителя задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратые действия, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста).

В 2008 году подозреваемого уже судили за развратные действия, осудив на два года лишения свободы условно.